Os desafios de João Leite para o que resta do mandato

O novo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), tem um ano para mostrar serviço até às eleições autárquicas e não lhe faltam projectos e ambição. Na primeira reunião do executivo após a suspensão de mandato de Ricardo Gonçalves, o novo líder do município enumerou uma série de desafios, alguns falados há muitos anos. “Não nos podemos perdoar se daqui a 12 meses não tivermos apresentado a solução definitiva para a requalificação e regeneração urbana da frente ribeirinha. Queremos que até ao próximo dia 19 de Março possamos apresentar o projecto de execução, para depois avançarmos para o concurso público da empreitada”, começou por dizer o autarca, referindo que foi garantido financiamento europeu para essa intervenção há muito ambicionada.

Outro projecto discutido há décadas é o da requalificação do Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, e o presidente quer “que no máximo no início do próximo ano” se possa começar a dar corpo a uma intervenção que considera “estratégica”. A empreitada vai ser executada em três fases e demorar anos, sendo que a primeira deve começar já em 2025, também com trabalhos da responsabilidade de privados, com a criação de uma nova avenida junto às edificações que estão em construção. Seguem-se a criação de um parque verde urbano e depois a praça central. Todos os passos do cronograma serão apresentados em sessão aberta à comunidade.

A requalificação do acesso norte à cidade pela Avenida Francisco Sá Carneiro é outro tema recorrente na agenda das obras reclamadas que João Leite quer levar por diante. A intenção é remodelar aquele troço entre a zona da Senhora da Guia e da Rotunda Bernardo Santareno (vulgo rotunda do Continente), criando passeios e ciclovia.



Investimento forte no desporto

João Leite pretende também avançar com a reabilitação do emblemático Mouchão de Pernes e investir forte na área desportiva, com projectos há muito falados. Entre eles a construção da Academia do Futebol em terrenos junto ao complexo aquático municipal, o pavilhão desportivo de Pernes, o novo campo de rugby, a requalificação do campo de futebol da Ribeira de Santarém e a construção de campos em Abitureiras, Alcanhões e Alcanede.

O presidente da Câmara de Santarém tenciona ainda dar continuidade à requalificação do centro histórico com intervenções no Largo Infante Santo e no Largo dos Pasteleiros e nalgumas artérias, bem como reabilitar zonas degradas da cidade de que são exemplos a Cerca da Mexeira e o Cerco de são Lázaro.

O investimento na educação também é para continuar, com as obras nas escolas de São Bento e de São Salvador com concursos previstos para 2025, sem esquecer a necessidade de intervenções na Escola Ginestal Machado e na EB 2/3 de Alcanede. Estão ainda previstas intervenções em 11 postos de saúde em diversas freguesias do concelho.

A intervenção de João Leite foi comentada pelo vereador do Chega, Pedro Frazão, que perante “tantos anúncios e obras prometidas” questionou o que é feito das promessas feitas em 2021 pelo PSD de Ricardo Gonçalves, como a revitalização do centro histórico, a reabertura do mercado, o novo parque industrial e tecnológico, a requalificação dos 23 hectares da antiga EPC ou do Campo Infante da Câmara.