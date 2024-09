Redistribuição de pelouros na Câmara de Santarém com mudança de presidente

A suspensão de mandato de Ricardo Gonçalves como presidente da Câmara de Santarém levou à ascensão de João Teixeira Leite como líder do executivo municipal e a uma redistribuição de pelouros entre a equipa de eleitos com funções executivas, que passa a integrar Carlos Martinho (PSD) como vereador a meio tempo.

João Leite (PSD) fica com pelouros de peso como as obras e projectos municipais, a educação, a gestão financeira, grandes eventos, turismo, protecção civil e gestão de fundos comunitários. A jovem advogada Beatriz Martins (PSD) passa a ser a vice-presidente da Câmara de Santarém, tendo a seu cargo pelouros como os da gestão do pessoal, urbanismo e obras particulares, habitação, PDM (em conjunto com o socialista Nuno Russo), juventude e assuntos jurídicos.

Ainda da equipa do PSD, Alfredo Amante é responsável por pelouros como os da mobilidade, gestão da economia circular, desporto e saúde, enquanto Carlos Martinho fica com as áreas da mobilidade, desenvolvimento económico, empreendedorismo e captação de investimento, empresas municipais, gestão cemiterial e defesa do consumidor.

Os socialistas, que têm um acordo de governação com o PSD, continuam com dois dos seus quatro vereadores a tempo inteiro no executivo. Nuno Russo (PS) continua com os pelouros da agricultura e florestas, feiras e mercados, qualificação dos espaços verdes e espaço público, ambiente e recursos hídricos, protecção animal, higiene pública e veterinária e PDM (em conjunto com Beatriz Martins). Já Nuno Domingos (PS) permanece responsável pelos sectores da cultura, património cultural, bibliotecas e arquivos e centro histórico.