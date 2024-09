Entroncamento apoia associação de bem-estar e protecção animal

Na última reunião camarária do Entroncamento, o executivo municipal votou a atribuição de um apoio pontual à associação Abraços de 4 Patas, pelo serviço de bem-estar e protecção animal. A proposta inicial, levada a votação pela gestão socialista, pretendia apoiar com 500€ o pedido de apoio para pagamento a veterinário por parte da associação. No entanto, a oposição social-democrata apresentou uma proposta alternativa com a cobertura total da despesa de 793€, sendo a mesma aprovada com os votos favoráveis dos três vereadores do PSD e do vereador eleito pelo Chega, Luís Forinho, que t~em mais votos juntos que os três eleitos do PS.

Para o vereador da oposição Rui Gonçalves, a associação trata-se de um bem maior para o concelho, uma vez que desempenha um trabalho importante de protecção animal e que, muitas vezes, o canil intermunicipal e a autarquia não conseguem fazer. Já o presidente do município, Jorge Faria (PS), diz reconhecer a importância do trabalho desenvolvido e que estão a ser tratados os últimos detalhes para a cedência de uma sede à associação, que deve ser votada na próxima reunião camarária.