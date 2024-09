Silvino Lúcio critica atraso nas verbas do PRR para obras nos centros de saúde

A Câmara de Azambuja recebeu finalmente o contrato para as obras de requalificação do posto médico de Alcoentre e do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja.

A Câmara Municipal de Azambuja já recebeu o contrato para as obras de requalificação integral do posto médico de Alcoentre e do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja. Recorde-se que por causa de um engano do Governo a autarquia tinha recebido a minuta do contrato em vez do contrato em si.

O presidente da autarquia de Azambuja, Silvino Lúcio informou que vai lançar os concursos públicos para as empreitadas, mas lamentou que o Governo ainda não tenha transferido as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Pressionam os municípios para avançarem com as obras mas demoram a transferir o dinheiro”.