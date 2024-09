Viaturas pesadas vão deixar de circular na Ponte da Milhariça em Aveiras de Cima

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Azambuja vai proibir o trânsito de veículos pesados na Ponte da Milhariça, em Aveiras de Cima, por questões de segurança. A informação foi avançada pelo presidente da autarquia, Silvino Lúcio, na reunião do executivo municipal desta terça-feira, que está a decorrer no edifício dos Paços do Concelho, em Azambuja. A ponte apresenta falhas na sua estrutura e por isso foi tomada a decisão de proibir a circulação de pesados.