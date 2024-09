Assembleia Municipal de Benavente chumba quarta revisão orçamental

A quarta revisão ao Orçamento de 2024 do município de Benavente foi chumbada em Assembleia Municipal, levando o presidente da autarquia, o comunista Carlos Coutinho, a lamentar a decisão deste órgão autárquico pela perda de fundos, na sua maioria, provenientes das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Estamos a falar de milhões e milhões de euros. São intervenções há muito desejadas. Grande parte delas são verbas que não são do orçamento municipal”, refere o autarca da CDU.

Nove membros da Assembleia Municipal votaram a favor do documento, nomeadamente os eleitos da CDU. O PSD e o Chega votaram contra, num total de dez votos, enquanto o PS e a candidatura independente abstiveram-se, somando seis votos.

Recorde-se que a 4.ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2024 previa um conjunto de alterações que visavam dar resposta a novas necessidades orçamentais, com destaque para a área da habitação e educação.

O bolo maior das alterações centrava-se na habitação. O município tinha já aprovadas nove candidaturas para a reabilitação e construção de habitações no concelho.