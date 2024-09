José Trindade renuncia ao mandato na Junta de Vale de Cavalos

O presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, renunciou ao mandato por estar a passar por alguns problemas de saúde, segundo apurou O MIRANTE junto de fonte do Partido Socialista da Chamusca. O autarca, que esteve ao serviço da junta de freguesia durante 15 anos, quatro como secretário do executivo e 11 como presidente, dá lugar a Joana Gonçalves, a número dois até ao momento.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, a concelhia do PS da Chamusca diz que “José Trindade marcou o seu percurso político pela proximidade, pela dedicação aos seus fregueses e pela paixão por Vale de Cavalos. Foi um autarca que sempre se dedicou a resolver os problemas da população, a ir ao encontro das suas necessidades e a defender os seus interesses”, refere o comunicado, acrescentando ainda que a sua acção foi marcada por vários projectos importantes para a freguesia, como a criação da Universidade Sénior, a implementação da Acção Jovem, a transferência de competências na área da limpeza urbana, a realização do Festival das Sopas Ribatejanas, entre outros”.