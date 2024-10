Moradores do Carregado pedem soluções para a recolha de lixo e falta de civismo

Os problemas de higiene urbana têm-se agravado na freguesia do Carregado com lixo junto aos contentores e ecopontos, caixotes cheios e monos que ficam dias por recolher na via pública. As queixas não são de agora, mas Paulo Afonso, morador, interveio na última reunião de câmara de Alenquer para pedir soluções para um problema que admite ser em grande parte por falta de civismo das pessoas. “A limpeza e recolha de lixo está um nojo e é um absurdo o que se vê nas ruas do Carregado. Os contentores de indiferenciados estão sempre cheios e já é uma questão de saúde pública. Já falei na assembleia de freguesia e a resposta é que o problema se deve à de falta de cuidado das pessoas mas podemos educá-las com campanhas de sensibilização”, disse.

Outro dos problemas do Carregado é a falta de estacionamento e o estacionamento abusivo e desordenado, numa freguesia populosa e com moradores de várias nacionalidades. Paulo Afonso sugere um debate público no Carregado para ouvir os contributos da população em relação aos problemas e possíveis soluções.

O vereador da Câmara de Alenquer, Paulo Franco (PS), reconheceu o problema e considera que, em parte, se deve à falta de consciência de algumas pessoas sobre o que é viver em comunidade. Até ao final de 2025 a câmara vai instalar nove contentores enterrados no Carregado, sendo que seis vão ficar na urbanização da Barrada. “Nós temos o projecto Alenquer limpa em conjunto com o SEPNA da GNR e que envolve as escolas e a população. Mas sim, é preciso continuar com a sensibilização”, admitiu.

De acordo com o autarca a recolha de resíduos sólidos urbanos é feita de segunda-feira a sábado nos contentores de superfície e nos contentores enterrados era feita três vezes por semana, mas agora passou a quatro e caso haja necessidade pode passar a mais dias. “Mas o que se passa é que eu próprio constatei que existem sacos de lixo fora dos contentores enterrados, que nem a 20% da sua capacidade estão”, afirmou.

A Câmara de Alenquer está a estudar uma recolha de lixo mais incisiva e criar um circuito para o eixo Alenquer-Carregado, o mais populacional. O vice-presidente, Tiago Pedro (PS), explicou que não está previsto no projecto a criação de novos lugares de estacionamento na Rua Cabo da Boa Esperança. Na urbanização da Barrada, no próximo ano a fiscalização ao estacionamento vai ser apertada com a futura Polícia Municipal.