Presidente da câmara prefere estar fora da Fundação José Relvas de Alpiarça

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, continua a preferir estar afastada da representação municipal na Fundação José Relvas, mesmo depois da renúncia aos pelouros da vereadora Margarida Rosa do Céu, que tinha essa missão, apesar de ser filha do presidente da instituição, Joaquim Rosa do Céu. Com a passagem de Margarida Rosa do Céu a vereadora sem pelouros e sem qualquer tipo de função na autarquia, a representação junto da fundação fica entregue ao único vereador a tempo inteiro que resta, Jorge Freitas.

A proposta de redistribuição das representações foi apresentada pela presidente na reunião do executivo desta quinta-feira, 3 de Outubro, que assumirá um lugar aparentemente mais tranquilo no conselho geral do Agrupamento de Escolas de José Relvas de Alpiarça. Até as relações com Joaquim Rosa do Céu, que foi mandatário da candidatura de Sónia Sanfona nas últimas autárquicas, já foram melhores. Situação que se tem evidenciado com a postura do dirigente e ex-presidente da câmara que recentemente veio criticar o executivo socialista por causa da gestão dos legados, nomeadamente de habitações em Lisboa.

O representante da câmara faz parte do conselho fiscal da fundação, tal como um representante da junta de freguesia, sendo que estes podem também participar nas reuniões do conselho de administração por convite deste e sem direito a voto.