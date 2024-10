Vereador do PS renuncia a pelouros na Câmara de Benavente

O vereador do Partido Socialista (PS) na Câmara Municipal de Benavente, Joseph Azevedo, renunciou aos pelouros que lhe foram atribuídos em Outubro de 2021.

A decisão foi comunicada quinta-feira, 3 de Outubro, pela concelhia socialista, que justificou o afastamento com o incumprimento do acordo estabelecido com a Coligação Democrática Unitária (CDU).

Em comunicado assinado pelo presidente da Concelhia do PS, Pedro Gameiro, a estrutura socialista referiu que, em 2021, foi celebrado um acordo com a CDU para assegurar a governabilidade do município, porém, ao longo do mandato, este entendimento não foi respeitado. Entre as críticas apontadas, o PS destaca a falta de apoio a medidas que considerava cruciais e a ausência de avanços em várias negociações orçamentais.

Entre os projectos mencionados como pontos de divergência estão “o controlo e comando remoto da rede de rega; a gestão inadequada dos resíduos urbanos, a ligação por ciclovia entre Benavente e Samora Correia; assim como obras exigidas nos Foros da Charneca e na Coutada Velha”. O PS salienta ainda “o projecto para a zona ribeirinha de Samora Correia” como outra das prioridades que não foi devidamente abordada pelo executivo municipal.

A concelhia socialista apontou também atrasos na implementação de regulamentos e projectos municipais, incluindo o protocolo de apoio aos bombeiros e o financiamento das associações locais, bem como a falta de resposta às vagas nas creches do concelho.

“Perante esta situação, não é possível continuarmos a fazer parte de um executivo que não permite executar as missões que foram negociadas com o Partido Socialista”, lê-se no comunicado. A renúncia de Joseph Azevedo foi formalmente apresentada ao presidente da Câmara Municipal de Benavente.

O PS de Benavente reafirma o seu compromisso “com os cidadãos do concelho e assegura que continuará a colaborar em iniciativas que promovam o bem-estar e o progresso do concelho, mantendo um espírito crítico e construtivo”.