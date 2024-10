Conselho de Ministros realiza-se hoje no Entroncamento

O Entroncamento vai receber o Conselho de Ministros nesta sexta-feira, 4 de Outubro. Os governantes vão partir da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e deverão chegar à cidade ferroviária pelas 14h15. O primeiro-ministro afirmou que o Governo continua “focado em executar o seu programa” e aprovará nesta sexta-feira medidas na área da mobilidade e transição energética, num Conselho de Ministros extraordinário.

Entre as medidas que serão aprovadas, destacou o passe ferroviário nacional com um custo mensal de 20 euros mensais – já anunciado em agosto – “que vai garantir o acesso dos portugueses a todos os comboios, com exceção do Alfa pendular”.