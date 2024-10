Presidente da Câmara de Benavente redistribui pelouros

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU) redistribuiu os pelouros segunda-feira, 7 de Outubro, após renúncia do vereador Joseph Azevedo (PS) no dia 3.

Segundo o autarca, os pelouros da mobilidade, juventude e tempos livres, bem como o tema das relações internacionais ficam agora a cargo da vereadora Catarina Vale (CDU), que já tinha, entre outros, os pelouros da educação, habitação social, saúde e ambiente.

O vereador Hélio Justino (CDU) assume as pastas da cultura, património histórico, canil municipal e espaços verdes, os quais se juntam aos pelouros das obras, desporto, higiene, entre outros que já detinha.

Os três eleitos da CDU, onde se inclui o presidente da câmara, possuem a totalidade dos pelouros.