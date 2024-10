Alenquer quer integrar Geoparque Oeste e vai submeter candidatura em 2025

O Município de Alenquer esteve representeado na Islândia, no centro cultural Hljómahöll, na 17ª edição da Conferência Europeia de Geoparques entre 2 e 4 de Outubro. Alenquer fez-se representar pelo presidente da câmara, Pedro Folgado e pelo vereador Paulo Franco, num momento em que este território prepara a entrada definitiva no Geoparque Oeste, prevista para 2025.

O fórum alargado contou com 400 congressistas, em representação de 100 geoparques de 28 países e debateu as iniciativas tidas na Europa e que poderão ter repercussão, por exemplo, em Portugal. O turismo, a diversidade nos geoparques, o espírito de comunidade, entre outros foram temas em cima da mesa a que se acrescentaram workshops e visitas técnicas que enriqueceram as capacidades e conhecimentos dos participantes, na sua grande parte responsáveis por geoparques por toda a Europa. Um geoparque ou parque geológico é não mais que uma área circunscrita que agrega um relevante interesse paleontológico e geomorfológico e com um potencial científico a destacar.

Na Islândia, a comitiva alenquerense visitou também o Geoparque Mundial da UNESCO de Katla, o primeiro geoparque islandês a abrir ao público e conhecido pelas cascatas e pelo perigoso vulcão com o mesmo nome. "O Município de Alenquer esteve presente nesta conferência onde o Geoparque do Oeste recebeu o certificado como novo membro dos Geoparques Mundiais da UNESCO. É mais um passo para reforçar o papel do Município de Alenquer na valorização do seu território na rede de Geoparques da UNESCO", explicou Paulo Franco.

Para Miguel Reis Silva, coordenador executivo do Geoparque Oeste, "a participação nesta conferência permitiu divulgar as boas práticas de um território que pretende ser uma referência na Rede Europeia e Mundial de Geoparques". "Foi também um marco importante para esta estratégia de desenvolvimento regional que acabou por ver formalmente reconhecida a sua entrada na Rede Global de Geoparques Mundiais (GGN) da UNESCO", explicou, depois de ver o Geoparque Oeste receber um diploma.

Já o presidente da Associação Geoparque Oeste, João Serra, disse que o reconhecimento acarreta uma responsabilidade acrescida a todos os actores autárquicos que “terão de demonstrar todos os dias porque temos esta chancela UNESCO".

Em 2025, o Município de Alenquer submeterá oficialmente a candidatura ao Geoparque Oeste do qual já fazem parte Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras. Criado em 2017, este passou a ser reconhecido como Geoparque Mundial da UNESCO em Março último, integrando um lote que congrega 200 territórios por todo o planeta que têm este reconhecimento. O Geoparque Oeste conta uma área total de 1.154 quilómetros quadrados, 72 quilómetros de costa no Oceano Atlântico e mais de 30 espaços museológicos e centros de interpretação.