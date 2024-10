Vereadora do Chega abandona reunião da Câmara de Azambuja ofendida com presidente

Inês Louro retirou-se da sala de reuniões depois de o presidente do município lhe ter dito que naquele dia estava com “uma excitação terrível”. O autarca socialista já tinha dito que a vereadora era “boa de língua” e que “ganhava a vida com a boca”, negando posteriormente ter más intenções nas palavras usadas publicamente.