João Nicolau é o candidato do PS à Câmara de Alenquer e quer dar novo impulso ao concelho

João Nicolau, presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Alenquer, anunciou que é candidato à presidência da câmara municipal nas eleições autárquicas de 2025, recebendo desde logo o apoio do actual presidente da autarquia, Pedro Folgado. O anúncio foi partilhado pelo próprio, a 5 de Outubro, no tradicional Jantar Republicano dos socialistas de Alenquer. “Chegou o momento de canalizar para Alenquer a energia, a vontade de fazer mais e as competências que fui adquirindo!”, disse, perante uma plateia com mais de duas centenas de pessoas e que contou com a presença de vários ilustres do partido, como Alexandra Leitão, presidente do Grupo Parlamentar do PS, e de autarcas de outros concelhos. João Nicolau afirmou a sua vontade e disponibilidade para concorrer à presidência da autarquia com o objectivo de “dar um novo impulso ao concelho”.

Para João Nicolau “este não é um projecto pessoal (…) mas sim o projecto e a força de um concelho inteiro, de quem carrega uma história de que se orgulha, de quem carrega valores e princípios há muitos anos, de quem tem uma longa aprendizagem com altos e baixos com sucessos e insucessos”, vincou.

João Nicolau, 36 anos, engenheiro do Ambiente, foi deputado à Assembleia da República nas XIV e XV Legislaturas, é presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Alenquer desde Janeiro de 2018, e é coordenador da bancada do PS na Assembleia Municipal de Alenquer.