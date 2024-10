Pedro Frazão renuncia ao mandato de vereador do Chega na Câmara de Santarém

O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, vai renunciar ao mandato a um ano das próximas eleições autárquicas, justificando a decisão com questões do superior interesse do país. Pedro Frazão, recorde-se, é também vice-presidente do Chega e deputado por Santarém à Assembleia da República. Questionado por O MIRANTE, garantiu que não está disponível para repetir a candidatura à Câmara de Santarém em 2025, decisão já acordada com a direcção nacional do partido e com o seu presidente, André Ventura.



Numa mensagem dirigida à população do concelho de Santarém, Pedro Frazão escreve: “É com um grande sentido de agradecimento, responsabilidade e de enorme respeito para com os munícipes de Santarém, que venho perante vós anunciar ter sido uma grande honra e privilégio poder ter defendido os superiores interesses dos munícipes de Santarém como Vereador no Executivo camarário, desde há três anos. É por questões do superior interesse de Portugal e a bem da nação, tal como para não deixar em segundo plano aqueles milhares de cidadãos que confiaram o seu voto em mim e no Partido CHEGA, que Vos comunico a minha renúncia ao mandato de Vereador na Câmara Municipal de Santarém”.



Pedro Frazão revela que “esta decisão é uma resolução assumida em absoluta sintonia com a Direcção Nacional do Partido, que integro desde 2020, e com o Presidente Prof. Dr. André Ventura”. E prossegue: “Não esqueço, nem nunca poderia esquecer, o Município de Santarém, que estará sempre no meu coração. Estou absolutamente grato por tudo o que me foi dado a ver neste mandato, no qual fui a única voz da oposição a um acordo de governo camarário entre o PSD e o PS”.



“Lamento se, por algum momento, não estive à altura do exigido pelos eleitores, mas quero que saibam que dediquei sempre todo o meu ser e toda a minha alma neste bom combate. Parto, assim, com a consciência tranquila e com um santo orgulho por tudo o consegui entregar nesta missão. Por onde andar e em qualquer capítulo, pessoal ou político, que a vida me reserve, garanto solenemente, por minha honra, que serei sempre um embaixador da capital nacional da agricultura. Viva Santarém! Viva Portugal!”, lê-se n final da mensagem.



O desfecho acaba por não surpreender, já que eram públicas e notórias as divergências de Pedro Frazão com algumas figuras do Chega em Santarém. Reflexo disso, durante as últimas ausências do vereador, o Chega nunca apresentou um substituto para assumir o lugar do partido nas reuniões do executivo camarário.