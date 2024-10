Autarcas do Carregado criticam resposta da Câmara de Alenquer e pedem reunião a Pedro Folgado

O oficio de quatro páginas, enviado pela Câmara de Alenquer à Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais caiu mal junto dos eleitos naquele órgão. O documento, assinado pelo Presidente Pedro Folgado (PS), surge como resposta à interpelação feita pela assembleia em Junho e que exigia resposta do autarca face aos inúmeros problemas que afectam aquela união de freguesias.

“Este documento assinado pelo senhor presidente da câmara é uma mão cheia de intenções de nada. O que está aqui escrito é mandar-nos à fava”, lamentou o eleito pelo PS.

A eleita do CDS-PP, Glória Alves da Costa, lamenta que no terceiro mandado de Pedro Folgado o ofício fale apenas do futuro, em projectos que ainda nem sequer estão delineados e cita parte daquilo que diz antes ser uma carta e não um ofício. “Estamos a trabalhar no projecto de construção de uma escola de 2º e 3º ciclo, reconhecemos a falta de um polidesportivo e estamos a trabalhar na solução, estamos a trabalhar na proposta de regulamento de habitação. Isto é dizer está bem filho porta-te bem que o pai compra”, reiterou.

O eleito pelo Partido Comunista Português (PCP), Carlos Areal ironizou dizendo que o oficio tem uma novidade em inglês que é a elaboração de um “Masterplan”, em vez de plano director, para resolver os problemas de tráfego na Estrada Nacional 1 e Nacional 3. “Esta assembleia tem obrigação de ir perguntando como está o Masterplan e saber quando o problema estará resolvido”.

A O MIRANTE Pedro Folgado disse que vai marcar reunião com os eleitos na assembleia de freguesia, e que irá acompanhado de todos os vereadores.

