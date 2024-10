“Movimento Fátima a Concelho” com apoio reforçado

O “Movimento Fátima a Concelho” foi recebido pelo Partido Socialista de Ourém no dia 11 de Outubro, num encontro onde as motivações do movimento foram apresentadas. O partido elogiou “a justa e a necessária” ambição do movimento e destacou os fortes argumentos que vão reforçar o processo a ser levado novamente ao Parlamento. O movimento garantiu que o PS deu palavras de apoio e incentivo, que receberam com satisfação as ideias e se mostraram dispostos a abrir as portas do partido tanto a nível distrital quanto nacional para futuros contatos.

Depois de uma tentativa falhada, iniciada há dois anos por um grupo de jovens, a luta por “Fátima a Concelho” é o movimento que pretende que seja retomada a discussão pela elevação da freguesia a concelho, apresentando-se como um movimento cívico “apartidário e abrangente”. O movimento acredita que Fátima, com o maior Santuário Mariano do mundo, não para de crescer e torna-se num motivo de desenvolvimento socioeconómico.