Vice-presidente da AIP convidado para observador das eleições legislativas no Uzbequistão

O vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), Jorge Pais, foi convidado pela Comissão Central de Eleições da República do Uzbequistão para actuar como observador internacional nas eleições legislativas que vão ter lugar a 27 de Outubro. O convite partiu do ministro dos Negócios Estrangeiros do Uzbequistão, sendo Jorge Pais o único português convidado directamente para desempenhar essa função.

Além deste papel, o vice-presidente da AIP também foi indicado para assumir o cargo de Cônsul Honorário do Uzbequistão em Portugal. A posição visa aproximar os dois países, principalmente no âmbito económico, dado o potencial do mercado Uzbeque, que conta com 38 milhões de habitantes e serve como uma porta de entrada para a Ásia Central. Actualmente, a representação diplomática do Uzbequistão está sediada em Paris, e espera-se que o novo cônsul ajude a fortalecer os laços entre as nações.

A nomeação de Jorge Pais é vista como uma oportunidade para estreitar as relações bilaterais e explorar as oportunidades de cooperação entre as empresas portuguesas e o mercado do Uzbequistão, que conta com uma rica herança cultural e histórica.