Câmara de Alenquer define critérios para atribuição de subsídios a famílias carenciadas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Foi aprovado em reunião de Câmara de Alenquer a proposta final do Regulamento de Atribuição de Subsídios Eventuais em Situação de Carência Económica e de Emergência Social do Município, uma vez que o documento não teve nenhum contributo no período de discussão pública.

O regulamento tem por objectivo atenuar situações de pobreza extrema existentes no concelho de Alenquer, responder de forma

eficaz e imediata a situações de emergência social e promover a inserção social e a autonomização dos indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares em situação de pobreza extrema e de emergência social.

O documento baliza os critérios de acesso aos benefícios, nomeadamente o rendimento líquido, a composição do agregado familiar e as despesas mensais.

*Notícia para conferir na íntegra na edição impressa de O MIRANTE