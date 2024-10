Ourém inaugura infraestruturas em Rio de Couros e Caxarias com a presença do Governo

A Câmara Municipal de Ourém celebrou dois importantes momentos para as freguesias de Rio de Couros e Caxarias, com a inauguração da Unidade de Cuidados de Saúde de Rio de Couros e do Edifício Multiusos de Caxarias, que inclui a nova Unidade de Cuidados de Saúde e a sede da junta de freguesia.

Na cerimónia, que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o presidente do município sublinhou a importância das unidades de saúde na melhoria da qualidade de vida dos habitantes, realçando que as infraestruturas não só reforçam os serviços de saúde, como também contribuem para o desenvolvimento geral das freguesias, aproximando os cuidados essenciais da população. Luís Miguel Albuquerque destacou ainda o projecto Bata Branca, que visa reduzir o elevado número de munícipes sem médico de família, garantindo o acesso a cuidados de saúde primários. Actualmente, o programa conta com uma dezena de profissionais de sáude, uma medida essencial para enfrentar a escassez de profissionais de saúde no concelho. Além disso, o autarca referiu os futuros projectos de requalificação dos Centros de Saúde de Ourém e Fátima, que pretendem completar a modernização de todos os postos de saúde do concelho.

Luís Montenegro reforçou a relevância das novas unidades de saúde em Rio de Couros e Caxarias, apontando que, embora sirvam populações relativamente pequenas, são essenciais para garantir cuidados de saúde próximos das residências dos cidadãos, proporcionando uma resposta mais acessível e conveniente às comunidades. O primeiro-ministro elogiou o novo espaço destinado à junta de freguesia, destacando o papel crucial no apoio às necessidades da população local e na melhoria dos serviços prestados.

“O investimento reflecte o compromisso da autarquia em reforçar os serviços de proximidade e melhorar as infraestruturas locais, assegurando melhores condições de acesso aos cuidados de saúde e oferecendo um espaço moderno para a gestão autárquica e as actividades da comunidade. Este esforço inclui duas obras que contaram com o apoio de fundos europeus através do Programa Regional do Centro”, lê-se em nota do município.