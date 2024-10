Assembleia Municipal de Benavente aprova quarta revisão orçamental

A Assembleia Municipal de Benavente aprovou sexta-feira, 25 de Outubro, a quarta revisão orçamental, depois do documento ter sido chumbado na primeira sessão realizada em Setembro.

A revisão orçamental foi aprovada com os votos favoráveis da CDU, três votos contra do Chega e 13 abstenções dos eleitos do PSD, do PS e da candidatura independente.

Recorde-se que a 4.ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2024 prevê um conjunto de alterações que visam dar resposta a novas necessidades orçamentais, com destaque para a área da habitação e educação.