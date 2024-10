Município aprova proposta para a isenção do IMI e IMT, dando luz verde a uma medida há muito aguardada pelas associações do concelho.

Torres Novas vai isentar de IMI e IMT as associações do concelho

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto de Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) as associações culturais, recreativas e desportivas do concelho. A proposta, que reuniu os votos favoráveis de todo o executivo, vai agora seguir para consulta pública, onde os cidadãos podem apresentar os seus contributos.

Tanto o PSD como o PS apresentaram proposta no mesmo sentido, sendo que o primeiro, além do IMI, propôs a isenção IMT como forma de incentivar as associações a investirem em espaços próprios. “É um sinal positivo” para as associações investirem na aquisição de imóveis e para que “não fiquem só agarradas às instalações do município”, justificou o vereador social-democrata, Tiago Ferreira.

O presidente do município, Pedro Ferreira (PS), salientou que há muito que as associações do concelho esperavam esta medida que tardou mas que vai finalmente avançar.