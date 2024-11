Vereador do PSD na Câmara de Abrantes não abandona reunião e passa ao ataque

Depois de ter abandonado a reunião de câmara de 1 de Outubro, o vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, esgotou o seu tempo de intervenção na reunião do executivo de 15 de Outubro a responder a questões anteriores e a criticar a maioria socialista, não tendo apresentado nenhum assunto ou proposta em concreto.

O vereador começou por responder à questão deixada pelo vereador Luís Dias (PS), na reunião camarária de 1 de Outubro, sobre a posição do PSD relativamente à Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O vereador diz também ser um consumidor da doçaria local e visitante da feira, no entanto, defende que não se pode promover a atividade económica do concelho apenas com base na promoção do açúcar. “Por que é que o açúcar conta mas os outros agentes económicos não têm promoção em nenhum certame? Relembro que já aqui sugeri uma Feira Económica de Abrantes. É um projecto mais ambicioso e trabalhoso, sem dúvida, mas também é algo que nos pode diferenciar, um projecto com outro alcance e que promove, igualmente, os agentes económicos de Abrantes”, explicou Vítor Moura.

Após a resposta a Luís Dias, o vereador apontou à vereadora Celeste Simão (PS), que na reunião camarária de 1 de Outubro afirmou que “doía a muita gente o facto de ter sido o Partido Socialista a trazer o ensino superior para a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes”. Vítor Moura não gostou das afirmações e diz que, enquanto cidadão de Abrantes, vai sempre defender o desenvolvimento do concelho, independentemente do partido que o promova. “Acha que a mim é que dói? Que eu preferia ver a minha terra parada no desenvolvimento, do que reconhecer o mérito socialista? É o vosso trabalho, é para isso que são pagos. Não admito que faça esse julgamento de carácter implícito”, disse o vereador.

Vítor Moura guardou os últimos cartuchos para o presidente Manuel Valamatos (PS). Em causa, estaria uma afirmação de Manuel Valamatos, ainda no início do mandato, em que, segundo Vítor Moura, o presidente chamou aldrabão ao vereador da oposição. “Já trouxe este assunto várias vezes a reunião e vou voltar a trazer e desafiar a que me diga quando é que aldrabei alguém. Um aldrabão é um vigarista e se a sua educação não lhe dá competências nem coragem para me pedir desculpa, porque até hoje não o fez, é porque não me reconhece o direito a essa desculpa. Então, se me continua a considerar aldrabão, prove-o. Caso contrário, o aldrabão é o senhor que me chama isso sem provas e está a ofender-me gratuitamente”, atirou Vítor Moura.

Quando o vereador pretendia apresentar os assuntos que trazia para a reunião, foi informado pelo presidente que havia ultrapassado os 10 minutos da sua intervenção e que iria passar a palavra a outros membros do executivo. Uma situação que indignou ainda mais Vítor Moura. “O senhor gasta o tempo que quer e, por vezes, mais de metade do tempo da reunião é para si, mas a mim não me deixa falar. Na próxima reunião vou continuar, garanto. Não perde pela demora”, concluiu dirigindo-se a Manuel Valamatos.