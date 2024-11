Alenquer quer empréstimo de 6 milhões para obras, mas CDU e PSD levantam reservas

A Câmara Municipal de Alenquer está a consultar entidades bancárias para contrair um empréstimo de médio e longo prazo, superior a 6 milhões de euros. A finalidade do empréstimo é financiar a requalificação urbana na Rua Senhora da Graça e na Rua Pinhal da Azenha, construir a variante de ligação à zona industrial da Passinha e requalificar a zona urbana do Carregado desde a Meirinha ao Tejo. A proposta de consulta ao mercado foi aprovada pelo PS com o voto contra do vereador da CDU e abstenção do vereador do PSD.

Para o vereador Ernesto Ferreira (CDU) não faz sentido dar aval a uma consulta de mercado de algo que se desconhece, ou seja, não foram apresentados projectos para as empreitadas nem estão contempladas nas Grandes Opções do Plano e orçamento municipal. “Estamos contra porque não conhecemos os projectos. E existem obras para fazer que se arrastam no tempo como o parque de pesados do Carregado ou a margem esquerda de Alenquer”, declarou.

O vereador Nuno Henriques (PSD) defende que a consulta ao mercado deve abranger mais entidades bancárias que podem eventualmente apresentar condições mais vantajosas para o município. Para o social-democrata não é correcto a câmara contrair um empréstimo bancário em final de mandato, porque “está a hipotecar o futuro do próximo presidente”.

O presidente do executivo socialista, Pedro Folgado, relembra que se trata de uma consulta ao mercado e não a contratualização final do empréstimo e garante que o município tem neste momento capacidade de endividamento. A proposta de empréstimo, já com as condições apresentadas pelos bancos, terá que ser submetida a votação da câmara e posteriormente da Assembleia Municipal de Alenquer.