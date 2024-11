Críticas à governação socialista em balanço de mandato na Assembleia Municipal de Azambuja

Os partidos eleitos na Assembleia Municipal de Azambuja, à excepção da bancada do Partido Socialista, fizeram várias críticas à forma como o executivo socialista tem gerido os destinos do concelho de Azambuja. Na sessão extraordinária cujo único ponto da ordem de trabalhos era debater o estado do município também o presidente de câmara, Silvino Lúcio, fez um balanço do actual mandato, mencionando os projectos que estão concluídos e aqueles que espera que avancem brevemente.

O discurso mais duro foi o da eleita do PSD, Maria João Canilho, que acusou Silvino Lúcio de não respeitar as mulheres, referindo-se às expressões que utiliza para se dirigir à vereadora do Chega, Inês Louro, em reuniões públicas. “É inadmissível que um presidente de câmara se dirija a uma mulher, por acaso vereadora, e diga que ela ganha a vida com a boca e que é boa de língua, que diga que ela está muito excitada”, afirmou, considerando igualmente “inadmissível” que o vice-presidente “dê cobertura a estas palavras” e que as outras vereadoras (PS e CDU- que tem acordo governativo com os socialistas) assistam a isto de forma omissa e não se indignem nem reajam”.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.