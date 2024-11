Manuel Valamatos deixa vereador a falar sozinho

O ambiente político em Abrantes continua animado, com a oposição a unir-se contra a maioria socialista, em particular, contra o presidente Manuel Valamatos. Na sessão camarária de 15 de Outubro, o vereador do movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, acusou o autarca de criar mitos com o objectivo de confundir a população.

O vereador acusa Manuel Valamatos de desvalorizar as sugestões de melhoria dos vereadores da oposição e vê-las como uma afronta. “Corrigir para melhorar e fazer críticas construtivas, para o presidente é não respeitar as pessoas e instituições, falar mal delas e não as valorizar, mas está errado”, acusa Vasco Damas, acrescentando que Manuel Valamatos não considera as reclamações da oposição ou dos cidadãos quando algo está mal, com o argumento de que poderia estar pior ou de que era melhor ter pouco do que não ter. O facto de, em sessões anteriores, Manuel Valamatos ter afirmado que Vasco Damas se limitava a levar para reuniões, pareceres técnicos e a ler, levou o vereador a considerar também ser uma atitude falsa e de mau tom, acusando o presidente de fazer uma falsa separação entre o trabalho técnico e político. Acrescentou que o desejo de Manuel Valamatos era uma oposição que aprovasse tudo de olhos fechados e sem fazer uma verdadeira oposição política nem verificar procedimentos legais. O presidente não respondeu a nenhuma das insinuações do vereador.