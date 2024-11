Votação por braço no ar dá polémica na Junta Urbana de Tomar

As últimas sessões da Assembleia de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, em Tomar, realizada no dia 30 de Setembro, está a dar que falar. A assembleia tinha como ponto principal da ordem de trabalhos a eleição de um vogal para a junta, após a demissão de José Maria Marques (PS) das funções de tesoureiro. O acto de eleição não foi pacifico, com o PSD e o CDS a votarem contra por não concordarem com o método de votação, realizado por braço no ar. Após nova assembleia, realizada no dia 16 de Outubro, também com o ponto único de eleição do vogal, a polémica voltou a surgir. O PSD decidiu não participar na votação por entender que não estavam reunidas as condições para a eleição. A assembleia de dia 16 de Outubro terminou com a eleição de Ricardo Simões para vogal, com seis votos favoráveis do PS.

Em comunicado, o PSD refere que a assembleia de freguesia parece “uma novela” e que não houve capacidade “de admitir e corrigir adequadamente o erro”.