Autarcas dizem que em Ourém nunca se fez tanta obra

Gestão PSD/CDS na Câmara de Ourém fez um balanço de três anos de mandato e relevou o trabalho feito com visitas a algumas das obras concretizadas no concelho. Pelo meio ficaram ainda promessas de mais empreitadas para o que resta do mandato.

O orçamento da Câmara de Ourém para 2024 foi o maior já registado pelo município, em que do valor global 66,4 milhões de euros uma fatia de 29,5 milhões foi destinada a investimento nas mais diversas áreas. Já em 2023, o orçamento tinha sido de 56,5 milhões de euros, com 25,8 milhões alocados para investimentos, o que representou um aumento de 2,6 milhões face ao ano anterior. Esses dados contabilísticos foram enfatizados na conferência de imprensa promovida pela gestão municipal PSD/CDS, para assinalar o terceiro ano de mandato.

O presidente Luís Albuquerque elencou os investimentos em infraestruturas, saúde, educação e sustentabilidade e traçou ainda um breve resumo da situação financeira do município, associada a uma “rigorosa estratégia de utilização de fundos comunitários” que permitiu captar 22 milhões de euros de um total de 33 milhões de investimentos.

Luís Albuquerque referiu-se aos últimos três anos de mandato como “um caminho de progresso e modernização, ancorado numa visão estratégica que combina desenvolvimento económico, coesão social e sustentabilidade ambiental”. Destacou ainda o compromisso com o bem-estar dos munícipes e com o fortalecimento da identidade e atractividade de Ourém como lugar de oportunidades e qualidade de vida.

Para o ano há mais

O autarca do PSD terminou a sua comunicação referindo alguns projectos com execução prevista no decorrer do próximo ano, como a ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, a requalificação na escola sede do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, a requalificação do núcleo central urbanístico em Vilar dos Prazeres, a execução de redes de drenagem de águas residuais em Urqueira, a reabilitação do edifício da rodoviária para instalação da loja do cidadão, a requalificação de arruamentos em Fátima, a execução de dois campos com relvado sintético junto ao estádio de Fátima, a requalificação da casa dos magistrados e a requalificação do Parque Cidade de Fátima.

Luís Albuquerque esteve acompanhado pela vice-presidente Isabel Costa e vereadores Rui Vital, Humberto Antunes e Micaela Durão. A conferência de imprensa decorreu no auditório Paço dos Condes, na Vila Medieval de Ourém, tendo como tema “Ourém: Três anos de compromisso com as pessoas”. A comitiva autárquica passou nesse dia 29 de Outubro por Aldeia Nova, Pederneira, Caxarias, Espite, Casal dos Bernardos, Freixianda, Aldeia de Santa Teresa, Soalheira, Marta, Barreira, Seiça, Alburitel, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Bairro, Aljustrel, Atouguia e terminou na cidade de Ourém.