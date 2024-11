CDU de Alenquer lança abaixo-assinado a exigir reforço dos transportes públicos

A CDU de Alenquer lançou um abaixo-assinado dirigido à administração da transportadora Boa Viagem e presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, a exigir o reforço dos transportes públicos no concelho.

O abaixo-assinado exige a reposição da carreira que foi suspensa e que saía todos os dias úteis, às 11h30, de Alenquer, com trajecto por Porto da Luz, Estalagem, Meca, Canados, Bogarréus, Bairro, Abrigada e Estribeiros, servindo as populações destas localidades que agora ficam privadas de meios para se deslocarem, a não ser por transporte individual. “A Boa Viagem acabou com esta carreira, sem informar e sem ouvir as populações”, refere o documento.

Recorde-se que o assunto já tinha sido levantado pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, em reunião de câmara. De acordo com o executivo socialista foram pedidos dados à Boa Viagem no sentido de justificar a decisão da empresa de acabar com a carreira em causa.