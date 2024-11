PSD de Alenquer vai a eleições internas a 7 de Dezembro

Após a dissolução da Comissão Política Concelhia do PSD de Alenquer, liderada por Cristina Inácio, o partido irá a eleições no dia 7 de Dezembro, e já há uma lista candidata.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Estão marcadas para 7 de Dezembro as eleições para a Comissão Política Concelhia do PSD de Alenquer, após queda da estrutura que estava em funções e que era presidida por Cristina Inácio.

Recorde-se que o partido em Alenquer não se entendeu com o nome do cabeça de lista às próximas autárquicas. Pedro Afonso anunciou que era candidato, com o apoio da comissão política. Mas afinal Cristina Inácio não deu aval à candidatura o que provocou demissões e guerras internas.

Segundo fonte do PSD pelo menos já existe uma lista candidata a assumir o comando da comissão política em Alenquer.