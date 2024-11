Colocação de médicos de família foi tema na reunião camarária de Abrantes

Vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, questionou Manuel Valamatos se estava assegurada a continuidade do médico de Mouriscas a partir de Janeiro de 2025 e pediu um ponto de situação sobre a colocação de médicos no concelho, no âmbito do projecto Bata Branca.

A colocação de médicos de famílias nas Unidades Locais de Saúde do Médio Tejo tem sido uma preocupação em todo o território e motivo de debate nas sessões camarárias de vários municípios. Na última reunião camarária de Abrantes, realizada a 8 de Novembro, o vereador eleito pelo movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, questionou Manuel Valamatos sobre o ponto de situação da colocação de médicos no concelho, no âmbito do projecto Bata Branca, e se estava assegurada a continuidade do médico de Mouriscas, a partir de Janeiro de 2025.

O presidente da câmara municipal afirmou que toda a gestão de médicos cabia à Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo e que iria questionar sobre o ponto de situação e a continuidade do médico, garantindo que a ULS estava em contacto com vários médicos no âmbito do projecto. “O nosso papel e o que temos feito é demonstrar que estamos sempre disponíveis para colaborar. Temos um programa de incentivo aos médicos e às Unidades de Saúde Familiares, apoiamos o projecto Bata Branca e estamos disponíveis para fazer de tudo, de modo a criar as melhores condições para resolver o problema de colocação dos médicos” disse Manuel Valamatos.