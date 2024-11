Alenquer tem por concluir 11 projectos do Orçamento Participativo desde 2015

Desde 2020 que está suspenso o Orçamento Participativo do Município de Alenquer tendo em conta que ainda estão por fazer 11 obras das 26 vencedoras, a mais antiga do ano 2015. De acordo com a autarquia as demoras prendem-se com a “complexidade de execução” dos projectos vencedores.

Faltam concluir 11 projectos vencedores do Orçamento Participativo (OP) de Alenquer, sendo que os mais antigos remontam ao ano de 2015. Desde 2020 que o OP e OP Jovem está suspenso no concelho.

O projecto mais atrasado é a Requalificação dos Olhos de Águas, vencedor em 2016, porque depende de entidades externas e não exclusivamente da Câmara Municipal de Alenquer. A O MIRANTE o vereador com o pelouro, Paulo Franco explica que o critério adoptado para entregar todos os projectos vencedores à comunidade foi sempre a antiguidade e o segundo critério a complexidade de execução. A única excepção foi para uma ambulância que foi adquirida. “Sentimos algumas dificuldades em cumprir o compromisso com as pessoas e em entregar os projectos vencedores pela complexidade de execução. Preferimos dar prioridade à conclusão dos projectos e suspender novas edições programa do Orçamento Participativo. O nosso desejo é retomá-lo mas é garantido que em 2025 não será por estarmos em ano de eleições e não seria deontologicamente correcto”, vincou o autarca.

O valor proposto inicialmente para a concretização de todos os projectos vencedores no OP e OP Jovem de Alenquer, desde a sua criação, é segundo a autarquia 1.158.527 euros.

Do ano de 2015 estão por fazer os encontros de gerações na Escola Básica de Casal das Eiras, a reparação e melhoramento do estabelecimento escolar do 1º ciclo de Ribafria, requalificação do espaço da antiga escola de Cabanas de Torres para ensino artístico e a criação de centro de apoio a idosos e pessoas portadoras de deficiência na antiga EB1 de Vila Verde dos Francos.

Do OP de 2016 falta levar a cabo o trilho da Gruta dos Algares, um espaço multiusos em Santana da Carnota e realizar 11 concertos no âmbito da música e património no concelho de Alenquer.

À espera de ver a luz do dia do OP de 2017 está a construção de telheiros para o Centro Escolar do Carregado, “Descobrir o Sítio dos Algares” e o melhoramento do Campo de Jogos 25 de Abril em Abrigada.