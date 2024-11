BE acusa autarcas de desvalorizarem a carreira de bombeiro profissional em Santarém

As condições remuneratórias dos profissionais de socorro, nomeadamente bombeiros, “são degradantes e a formação incipiente”, situação que “dificulta a retenção de bombeiros/as nos quadros”, refere a concelhia de Santarém do Bloco de Esquerda (BE), reconhecendo que o problema é de âmbito nacional e também tem reflexos em Santarém. “Temos assistido em Santarém, por parte do executivo camarário, a um discurso de constante desvalorização do corpo de bombeiros/sapadores (profissionais). Este discurso tem efeitos práticos no quadro de pessoal, que há anos está com 40% do pessoal abaixo do quadro estipulado”, denunciam os bloquistas.

O BE mete mais umas achas para a fogueira da polémica que tem envolvido a área da protecção civil em Santarém, ao referir que o presidente dos Bombeiros Voluntários de Santarém, Diamantino Duarte, “minimiza o papel dos/as bombeiros/as sapadores/as e, na qualidade de presidente da concelhia do Partido Socialista, vem exigir a sua extinção”. Um cenário com que o BE não concorda, referindo que “quando em todo o mundo a emergência pré-hospitalar tem tido uma grande evolução técnica que exige profissionalização para salvar vidas, não se percebe a exigência de acabar com um corpo profissionalizado na nossa cidade”.

Recorde-se que o presidente dos Bombeiros Voluntários de Santarém e da concelhia do PS, com quem o PSD tem um acordo de governação do município, anunciou no início de Setembro em O MIRANTE que estava a preparar uma proposta para a reformulação da protecção civil municipal. E dizia que o PS estava disponível para aceitar a extinção dos bombeiros municipais, dada a situação em que se encontra a corporação com falta de pessoal e com uma reduzida operacionalidade para os custos que comporta. No entanto, até à data, não houve qualquer proposta nesse sentido debatida em reunião do executivo e o presidente da câmara, João Leite (PSD), já deixou claro que a extinção dos Sapadores Bombeiros não está na agenda.

O Bloco alega que a “coligação PS/PSD” que governa a Câmara de Santarém, “ao invés do interesse da população, está unida em diminuir a capacidade de socorro à população por interesses alheios aos/às bombeiros/as, e, principalmente, à população”. E diz estranhar “que ao longo de todos estes anos o novel Presidente da Câmara, Sr. João Leite, tenha assumido as posições do executivo camarário nesta matéria e que agora, ‘do dia para a noite’, venha defender a profissionalização e, pasme-se, a abertura de concurso para o quadro tão degradado dos/as sapadores/as”. O BE diz que “mais vale tarde do que nunca e “espera que as declarações do Presidente da Câmara não sejam motivadas pelo ano eleitoral que se aproxima e esquecidas tão depressa como afirmadas”, apelando a que, em vez destas “disputas estéreis”, haja “união de esforços para a dignificação da carreira de bombeiro/a”.