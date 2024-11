Autarca de Santarém realça milhões de investimento privado no concelho

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), destacou na última reunião do executivo a dinâmica económica e empresarial do concelho, sublinhando a diversidade de investimentos privados em curso, ou perspectivados para os próximos tempos, cujo valor global ultrapassa os 400 milhões de euros. “O município de Santarém posiciona-se, cada vez mais, como um agente impulsionador do desenvolvimento económico local. Assim, dando continuidade à sua política de promoção da competitividade territorial, temos bem definido o plano de ação que tem vindo aumentar a notoriedade do concelho perante os investidores privados”, afirma o autarca.

Entre os principais investimentos, João Teixeira Leite destacou o do novo Hospital da Luz Ribatejo, com um investimento de 58 milhões de euros, a construção de um hotel junto ao Jardim de Vale de Estacas, com um investimento de 20 milhões de euros, ou a base logística “Panattoni Park Santarém” que conta com um investimento de 25 milhões de euros.

O autarca enumera ainda o investimento de 29 milhões de euros que a Fravizel está a efectuar na ampliação das suas instalações na Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede, visando a construção de uma nova unidade de fabrico de maquinaria. Em fase de arranque estão também os investimentos de 5 milhões de euros na unidade industrial da Bonduelle e o de 7 milhões de euros da empresa do ramo automóvel Marques Lda.

O município, em nota de imprensa, dá ainda nota que o grupo Valsabor, em parceria com os grupos Montalva e Maporal, está a investir 4 milhões de euros na unidade industrial Petaqua, dedicada à conversão de subprodutos de origem animal em energia e proteína, bem como na ampliação da unidade industrial na freguesia de Alcanede no valor de 15 milhões de euros.

Ainda na freguesia de Alcanede, o grupo Lhoist – Lusical está a investir 1.5 milhões de euros e a Pedramoca, do sector da extração da pedra, está a renovar o seu parque de máquinas num investimento de 3 milhões de euros, informa a Câmara de Santarém.

No centro histórico de Santarém, o ISLA Santarém – Instituto Politécnico está a investir 1,5 milhões de euros num imóvel junto à Igreja São João de Alporão com o objectivo de criar uma residência de estudantes que disponibilizará 40 camas para alojamento. E a Unidade de Execução do Município de Santarém e a AGPG, Sociedade Imobiliária, Lda. vão criar uma nova dinâmica e novas infraestruturas comerciais no acesso norte da cidade, que vai ser requalificado, num investimento global avaliado de 30 milhões de euros.

Na área desportiva, estão a ser realizados investimentos a rondar os 2 milhões de euros, junto ao Retail Parque e ao Hospital de Santarém, onde vão surgir dois complexos desportivos com campos de padel. Recentemente, foram também anunciados projectos em fase de licenciamento, como o Fresh 52, que prevê um investimento de 85 milhões de euros na construção da primeira fábrica da Europa de cenouras baby, na Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes; e a Nova Base Logística Magna, prevista para a freguesia de Almoster, com um investimento estimado de 125 milhões de euros.

No total, os investimentos em questão somam mais de 411 milhões de euros, com 201 milhões de euros já em execução e 210 milhões de euros previstos para iniciar em 2025. A Câmara de Santarém reafirma o seu compromisso em criar um ambiente favorável ao investimento privado, promovendo o desenvolvimento económico e a criação de emprego. “Santarém está de portas abertas para acolher novos projectos que contribuam para o progresso e bem-estar da nossa comunidade”, conclui o comunicado.