Nova polémica na Câmara do Entroncamento por causa da t-shirt de vereador

A primeira reunião camarária de Novembro, no Entroncamento, começou da mesma forma que a primeira de Outubro. Um mês depois, o vereador Luís Forinho voltou a usar uma t-shirt alusiva ao grupo ultranacionalista e de extrema direita 1143, levando o presidente da câmara, o socialista Jorge Faria, a suspender mais uma vez a transmissão online da sessão. Na reunião camarária de 5 de Novembro, o vereador independente, eleito pelo Chega, aproveitou o início da sua intervenção para tirar o casaco que, até então, tinha vestido, exibindo a camisola alusiva ao grupo liderado por Mário Machado. O gesto foi ponderado e provocatório, com o vereador a referir que o ia fazer.

Jorge Faria solicitou a interrupção da transmissão da sessão online, repetindo as razões que apresentou na sessão de 1 de Outubro. “A transmissão online das reuniões camarárias visa dar transparência ao funcionamento das instituições democráticas. Quando um membro do órgão executivo se apresenta a uma reunião camarária com uma camisola de propaganda a um grupo ultranacionalista e neonazi, com ideais de incentivo ao ódio, racismo e violência, cujos actos já foram punidos criminalmente pelos princípios da democracia e da dignidade do ser humano, entendo que não estão reunidas as condições para a transmissão online da reunião determinando a sua suspensão”, justificou o presidente.

Os vereadores do PSD voltaram a demonstrar a sua insatisfação com nova decisão unilateral de Jorge Faria, ainda que num ambiente mais calmo do que na reunião de Outubro e sem grandes tumultos. “Vou tentar não me chatear novamente com este assunto, mas é para repetir que estas decisões de suspender a transmissão são alvo de recurso. Além disso, visto o objectivo ser não promover a propaganda neonazi, a imagem pode ser cortada e o áudio pode continuar a ser transmitido”, afirmou o vereador social-democrata Rui Gonçalves, solicitando a retoma da transmissão. Também do lado PSD, o vereador Rui Madeira mostrou-se, igualmente contra a decisão de Jorge Faria, mas sem efeito. A transmissão online foi cancelada até ao fim da sessão, sem mais esclarecimento de Jorge Faria.

Recorde-se que a 1 de Outubro Luís Forinho utilizou a mesma t-shirt e, numa decisão unilateral, Jorge Faria interrompeu a transmissão online da reunião de câmara, gerando um ambiente tumultuoso entre os restantes vereadores da oposição, que não concordaram com a suspensão da transmissão. Jorge Faria foi acusado de repetidos actos de censura para tentar calar a oposição.