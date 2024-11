Coruche consolida posição no Anuário Financeiro dos Municípios

O município de Coruche surge destacado no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, alcançando o segundo lugar no ranking global do distrito de Santarém e o 10.º lugar entre os municípios de pequena dimensão a nível nacional, num universo de 187 autarquias.

Os resultados, apresentados no dia 12 de Novembro no auditório António Domingues de Azevedo, em Lisboa, evidenciam, segundo a autarquia, “o desempenho sólido e equilibrado da Câmara Municipal de Coruche, que se mantém entre as autarquias com maior rigor financeiro e económico do país”.

“Coruche reafirma, assim, o seu compromisso com a boa gestão pública, consolidando uma trajectória positiva no uso de recursos e no panorama autárquico nacional”, pode ler-se em comunicado.

Na sua 20.ª edição, o Anuário Financeiro, desenvolvido pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e pelo Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) da Universidade do Minho, analisa anualmente as contas dos municípios e das empresas municipais, com o apoio do Tribunal de Contas.

Este relatório constitui-se como um instrumento essencial de transparência e análise, reforçando a relevância de uma gestão autárquica equilibrada e eficiente.