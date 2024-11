Abrantes aprova maior orçamento da história com muitos investimentos previstos

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou o orçamento para 2025, no valor de 61 milhões de euros, que representa um crescimento global de cerca de 11 milhões face ao deste ano. “É o orçamento maior da história do município e, porventura, atravessamos um momento incrível do ponto de vista daquilo que são os grandes investimentos”, disse à Lusa o presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS). O autarca destacou que Abrantes tem três programas de financiamento - Portugal 2030, Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Fundo de Transição Justa – e “porventura, nunca mais haverá oportunidade de os ter ao mesmo tempo” para executar projectos.

O presidente da câmara disse que será feito um grande investimento na Estratégia Local de Habitação. Além da habitação a custos controlados, destacou ainda os investimentos na conclusão do Cineteatro São Pedro, a reparação e conservação de vários arruamentos, a instalação da creche municipal, a construção da Unidade de Saúde Familiar (USF) Norte, a requalificação do antigo mercado, a construção da segunda residência de estudantes em Abrantes, a requalificação do espaço urbano entre o Largo da Igreja e a USF Beira Tejo, em Rossio ao Sul do Tejo, e o lançamento da empreitada das novas instalações da ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.

Num orçamento global de 61 milhões, cerca de 15,6 estão destinados ao Plano de Actividades Municipais (PAM), estando o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) dotado com 21,8 milhões. As despesas Extra-Plano, onde se incluem, por exemplo, a construção de habitação a custos controlados no concelho ou as despesas com o pessoal, água e energia, estão dotadas com uma verba de 24,6 milhões de euros. Os documentos previsionais prevêem transferências de 1,5 milhões para as 13 juntas de freguesia do concelho, montante acrescido de 1,3 milhões para celebração de contratos interadministrativos cujo objecto é a realização de obras. Cerca de 50% das transferências correntes destinam-se a instituições sem fins lucrativos para o desenvolvimento de actividades na área do desporto e juventude, educação, saúde e da acção social, entre outros.

As Grandes Opções do Plano (GOP) e respectivo orçamento foram aprovadas com os votos a favor do PS e os votos contra do vereador eleito pelo PSD e do vereador do movimento ALTERNATIVAcom na reunião realizada no dia 19 de Novembro, seguindo agora para discussão e votação final na assembleia municipal, no dia 29.