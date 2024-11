Arruda dos Vinhos quer privados a construir habitações municipais

É uma ideia que, para já, não teve interessados: o município de Arruda dos Vinhos cede um terreno a um construtor privado para que ele edifique um edifício de apartamentos e, em troca, o promotor dê ao município alguns apartamentos para uso social público. O modelo de parceria público-privada (PPP) foi apresentado no início do ano e previa a construção de um edifício de habitação na urbanização do Cerrado e Fontainhas, através de concurso público, em que o empreiteiro ficaria obrigado a entregar quatro apartamentos para uso municipal. O concurso ficou deserto e o município retirou-o para estudar melhor a ideia.

O presidente do município, Carlos Alves (PS), disse que o objectivo é levar o projecto avante, mesmo não tendo havido interessados num primeiro concurso. “Estamos a analisar vários cenários, consultámos o mercado e estamos a fazer reuniões com agentes imobiliários para termos algum feedback para fazermos um projecto que possa ser aliciante para o mercado. Não nos queremos precipitar e queremos fazer essas reuniões com quem está no terreno para estudar melhor uma proposta que vá ao encontro das necessidades do concelho”, explicou o presidente de Arruda dos Vinhos.

O autarca falou do assunto na última reunião de câmara, em resposta ao vereador João Cavaco (PSD), que quis saber o ponto da situação. Carlos Alves explica que o arrendamento jovem a custos controlados é uma das medidas que quer implementar no concelho e para que isso seja possível não pode manter a proposta que foi a concurso público no início do ano. “Estamos a auscultar o mercado, compilar toda a informação e vamos construir uma proposta que possa ser viável. Estamos disponíveis para receber propostas do PSD para fazer face a este panorama complexo da habitação em Arruda”, concluiu.