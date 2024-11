Hugo Cristóvão pede para que partidos políticos não coloquem publicidade na rotunda Alves Redol

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, lançou um comunicado nesta sexta-feira, dia 22 de Novembro, a pedir para que partidos políticos e movimentos de cidadãos não coloquem estruturas publicitárias na rotunda Alves Redol, uma das principais rotundas da cidade de Tomar.

No texto, que é apresentando como uma carta aberta a partidos políticos e movimentos de cidadãos, Hugo Cristóvão refere-se à Praceta Alves Redol, vulgarmente conhecida por “Rotunda”, como o cartão de boas vindas para quem chega a Tomar. O autarca acrescenta que tem sido frequente ver nesse local implantados painéis, cartazes ou outdoors de partidos políticos, principalmente em períodos de campanha eleitoral, e nos últimos anos, também em largos períodos além das campanhas.

“A legislação que rege o exercício da propaganda política é antiga, assente em princípios e tendo em conta meios muito desfasados da actualidade”, pode ler-se no comunicado. Hugo Cristóvão menciona que neste momento a rotunda encontra-se liberta de campanhas publicitárias, o que a torna “mais atractiva, mais dignificada e acima de tudo grandiosa no seu enquadramento com as artérias rodoviárias que serve”.

O presidente da Câmara apela a que os partidos políticos e movimentos de cidadãos respeitem a beleza e enquadramento arquitetónico e paisagístico da rotunda, bem como da generalidade do centro histórico ou outros espaços sensíveis da cidade, não instalando estruturas publicitárias nesses locais.