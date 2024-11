Nova Geração pede em VFX mais assistentes operacionais e aposta em mobilidade e turismo

A contratação de 30 novos assistentes operacionais para as escolas do concelho de Vila Franca de Xira, a criação de um plano de mobilidade e transportes com enfoque nas cidades do sul do concelho e um apoio extra de 90 mil euros ao grupo de teatro Cegada, de Alverca, são algumas das principais propostas apresentadas pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) ao próximo orçamento municipal.

No documento das propostas enviadas ao presidente da câmara, a que O MIRANTE teve acesso, fica-se a saber também que os vereadores da coligação, David Pato Ferreira e Ana Afonso, pedem um apoio extra à dinamização turística com a remodelação dos balneários do Parque de Campismo de Vila Franca de Xira, a realização de obras no palácio da Subserra em Alhandra, a concretização de um estudo de impacto do alargamento da linha violeta do Metro a Vialonga e a requalificação da entrada norte da cidade de VFX, com a inclusão de um parque de estacionamento para veículos ligeiros e pesados.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE