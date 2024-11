Câmara de Coruche aprova orçamento de 45,3 milhões de euros para 2025

A Câmara de Coruche aprovou para 2025 o orçamento cujo valor ascende aos 45,272 milhões de euros, dando prioridade à concretização de vários projectos.

O orçamento do município e as Grandes Opções do Plano foram aprovados, por maioria, na mais recente reunião extraordinária do executivo, representando um aumento de 3,31 milhões de euros face ao deste ano.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PS (quatro eleitos), com as abstenções da CDU (dois eleitos) e um voto contra do PSD.

Para o ano de 2025, o município delineou as Grandes Opções do Plano (GOP) que contempla acções concretas, como a pavimentação de estradas e caminhos no concelho, a requalificação do parque escolar e a criação de habitação acessível e de primeira habitação.