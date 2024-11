Livro sobre os 50 anos de história do PSD em Tomar

O antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, vai marcar presença na apresentação do livro

O PSD vai apresentar um livro sobre os 50 anos de história do partido na cidade de Tomar. A apresentação do livro “História do PPD/PSD Tomar: Compreendendo o passado, inspirando o futuro. 50 anos de social democracia em Tomar” vai decorrer no dia 7 de Dezembro, pelas 15h00, no auditório da Escola Secundária Jácome Ratton. O antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, vai marcar presença na cerimónia.

O livro resulta de um extenso trabalho de investigação e documentação sobre a actividade do Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD), em Tomar. O objectivo é preservar a memória colectiva da social-democracia assim como a do concelho e, em simultâneo, inspirar as gerações futuras.

A concretização do livro envolveu um levantamento aprofundado de arquivos históricos, jornais locais, documentos e entrevistas com os militantes, dirigentes, autarcas e simpatizantes da história da social-democracia tomarense, com a missão de homenagear a dedicação desses homens e mulheres que se empenharam pela causa pública.