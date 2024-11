Luís Rema regressa à política como candidato à Assembleia Municipal de Alenquer

O Partido Socialista apresentou Luís Rema como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Alenquer nas próximas autárquicas. Luís Rema, 70 anos, é desde 2020 provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer e dedicou a sua carreira profissional à área da análise e programação de software. Já foi presidente da assembleia municipal, eleito pelo PS, em 1982 e 1983 e foi vereador na Câmara de Alenquer de 1988 a 2009.

O candidato é um rosto conhecido na comunidade e esteve sempre ligado ao movimento associativo, nomeadamente enquanto presidente da direcção da Liga dos Amigos de Alenquer, presidente da direcção do Sporting Clube de Alenquer e presidente da assembleia-geral do Sport Alenquer e Benfica.

Na apresentação pública, que decorreu dia 13 de Novembro, na sede do PS em Alenquer, Luís Rema assumiu-se como um homem de causas. O candidato estava arredado das lides políticas desde 2009 e regressa agora por considerar que pode dar um contributo ao projecto socialista e por crer que é possível fazer melhor em menos tempo. “Quem me conhece sabe que não me candidato para presidir a cinco reuniões por ano, para ir a algumas inaugurações ou para estar presente em alguns almoços e jantares; não é de todo isso que me motiva. Os tempos da solução única há muito que terminaram, importa saber ouvir e saber respeitar, é indispensável por isso estar sempre perto das pessoas. Precisamos urgentemente de adicionar qualidade de vida ao dia-a-dia dos nossos concidadãos”, afirmou.

Uma das três condições impostas ao PS, segundo o próprio Luís Rema, é a de que só está disponível para ser presidente da Assembleia Municipal de Alenquer e não para exercer o cargo de eleito no mesmo órgão. A O MIRANTE, o candidato afirma que o concelho de Alenquer não tem conseguido sobressair e que já podia estar noutro patamar, situação que lhe causa mágoa. É uma pessoa de regras e garante que, se for eleito presidente da assembleia municipal, será rigoroso na aplicação e cumprimento do regimento.