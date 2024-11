BE de Santarém assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A concelhia de Santarém do Bloco de Esquerda vai realizar esta quinta-feira, 28 de Novembro, na sua sede, a primeira sessão da rubrica “Palavras à Esquerda” com o tema,“(Ainda) vivemos num mundo machista? O patriarcado em questão”. A sessão está agendada para as 21h00 e visa assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se comemora a 25 de Novembro.

O debate contará com a presença de Aliyah Bhikha, membro da mesa nacional e da comissão política BE, Bruno Góis, membro da mesa nacional do BE e activista do

colectivo feminista Por Todos Nós, e Jéssica Vassalo, moderadora do debate, feminista, queer e membro da concelhia do BE.