Orçamento de Arruda dos Vinhos aumenta meio milhão e aposta nas famílias e nos jovens

No próximo ano o município vai gerir 20,2 milhões de euros. IMI e a derrama vão manter-se baixos para ajudar as famílias. Autarca fala em orçamento amigo das famílias e dos jovens.

O orçamento da Câmara de Arruda dos Vinhos, que vai servir uma comunidade de 14 mil habitantes, cresceu meio milhão de euros face ao ano anterior e cifra-se agora em 20,2 milhões de euros. Um valor que o presidente do município, Carlos Alves, classifica de realista, comedido e focado em ajudar as famílias e empresas.

As famílias, os jovens e o ambiente vão ser as prioridades do orçamento para o próximo ano. “Estamos preparados para atacar o quadro comunitário de apoio PT2030, provavelmente o último em que poderemos realizar obra física e temos de executar o Plano de Recuperação e Resiliência que está a chegar ao fim”, anunciou Carlos Alves.

O aumento orçamental é justificado pelo acréscimo na receita corrente proveniente das receitas dos impostos, taxas e transferências de competências do Estado e o município estima, com esse aumento, vir a pagar encargos adicionais na despesa corrente, nomeadamente as actualizações salariais (na ordem de meio milhão de euros) e aplicá-lo também na construção da Secção Descentralizada dos Bombeiros Voluntários em Arranhó e na rede rodoviária concelhia.

Entre os principais investimentos previstos com impacto na comunidade estão obras de saneamento, na ordem de um milhão de euros, especialmente na conclusão do saneamento da Carvalha, A-de-Mourão, Camondes e Arranhó. Haverá também trabalhos de beneficiação e reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações de Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023, na casa dos 693 mil euros, bem como a requalificação do centro de saúde de Arruda dos Vinhos (289 mil euros) e a requalificação do mercado municipal (330 mil euros).

