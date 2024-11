Tomar aprova orçamento de 58,8 milhões de euros para 2025

A Câmara Municipal de Tomar aprovou o Orçamento para 2025 no valor de 58,8 milhões de euros, o maior da última década, aumentando sete milhões de euros em relação ao último ano. O documento foi aprovado em reunião de câmara com votos contra dos vereadores da oposição. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, destacou as obras que estão a decorrer ou que estão lançadas e um grande reconhecimento do papel do associativismo no concelho. Os vereadores do PSD, Lurdes Fernandes e Tiago Carrão, consideraram o orçamento “um plano de intenções”, que não pode deixar os tomarenses tranquilos, primando pela falta de investimento em áreas fundamentais.

Hugo Cristóvão começou por explicar que a intenção era manter o orçamento na mesma linha ou pouco acima do que tinha sido o orçamento global para 2024: “com a construção e conclusão do orçamento verificámos que ele tinha que ser superior”, referiu. O autarca explicou que o orçamento foi muito inflacionado pelas obras que estão a decorrer ou que estão lançadas, nomeadamente a EB2,3 Gualdim Pais, o Jardim Escola e futura creche municipal Raul Lopes, assim como os projectos na habitação.

