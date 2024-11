Alpiarça vai melhorar segurança para peões

O município de Alpiarça irá reavaliar a colocação de algumas passadeiras, avivá-las e colocar um conjunto de lombas para proteger os peões, respondeu a presidente da câmara, Sónia Sanfona, à munícipe Maria de Lurdes, que foi à última reunião de câmara dizer que não se sente segura a andar a pé por Alpiarça. Sónia Sanfona explicou que o município aguarda a chegada da máquina de pintura das passadeiras, mas já há equipas no terreno para as lombas. O aumento da segurança à entrada das escolas é também uma pretensão do município.

Isabel Bernardo, que se mudou para Alpiarça há cerca de dois anos e mora em frente à igreja , deslocou-se à mesma reunião para reforçar que também não se sente segura. A moradora questionou a largura do passeio entre a sua casa e a Nacional 118, pedindo uma protecção em frente à sua porta. “É perigoso quando saio de casa com os camiões a passar”, disse. Sónia Sanfona explicou que a estrada está desclassificada e “enquanto não há alternativa a responsabilidade das estruturas de protecção é da Infraestruturas de Portugal”, de quem não recebe resposta sobre a possibilidade de haver mais semáforos a fazer controlo de velocidade.