Câmara de Benavente com orçamento de 46,1 milhões para 2025

A Câmara de Benavente aprovou um orçamento superior a 46 milhões de euros para o próximo ano de 2025, que terá prioridades a construção de habitação e reabilitação urbana, a educação, cultura e saúde.

As Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento da Câmara de Benavente para 2025, superior em cerca de 4,5 milhões de euros ao deste ano, foram aprovados com três votos favoráveis da CDU, dois votos contra do vereador do PS e da eleita independente, assim como duas abstenções dos eleitos do PSD.

Segundo afirma a O MIRANTE o presidente da autarquia ribatejana, Carlos Coutinho, este é “um orçamento que satisfaz” pela sua “abrangência” e porque responde “a várias áreas com um investimento na ordem dos 18 milhões de euros, sensivelmente o triplo” daquele que é o valor habitual em orçamentos anteriores.

Para a habitação foram destinados perto de 8 milhões de euros, enquanto a área da educação prevê investimentos de 3 milhões para ampliação de escolas, assim como na vertente da cultura, está prevista uma verba de 1 milhão para a conclusão da requalificação do Museu Municipal de Benavente, que deverá ocorrer em Maio de 2025. Também a saúde foi contemplada com a intervenção de requalificação do Posto Médico de Benavente, à semelhança do que já foi realizado em Samora Correia.

No que respeita a impostos municipais, em 2025, a Câmara de Benavente vai manter uma taxa de 0,30% no Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), com a novidade a ser a inclusão do IMI Familiar que fixa uma dedução às famílias consoante o número de dependentes a cargo.

No Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), a autarquia vai manter uma participação de 2,5%, assim como uma taxa de 0,01% de derrama para as empresas do concelho com um volume de negócios anual até 150 mil euros. As restantes empresas pagarão uma taxa de derrama de 1,4%, valor que reduziu 0,1% face ao orçamento deste ano.

Mais desenvolvimentos na próxima edição de O MIRANTE