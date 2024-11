Santarém aprova orçamento de 89 milhões para 2025

O orçamento da Câmara Municipal de Santarém para 2025 é de 89,3 milhões de euros, mais quatro milhões de euros em relação a 2024, correspondendo a um crescimento de 4,6%. Para João Teixeira Leite, presidente do município, o orçamento assenta em três premissas fundamentais: “mais investimento: priorizamos investimentos estratégicos que impulsionam o desenvolvimento e melhoram a qualidade de vida de todos; menos impostos: trabalhamos para aliviar os impostos municipais, permitindo que as famílias e as empresas tenham mais recursos para crescer e prosperar; menos dívida: mantemos uma gestão financeira responsável, reduzindo a dívida pública e garantindo um futuro sustentável”, afirma, acrescentando: “estamos a abdicar de uma considerável receita proveniente da redução de impostos municipais, traduzida na redução do IMI, Derrama e IRS, ao longo dos últimos anos, o que significa mais poupança para as famílias e para as empresas na ordem dos 3,6 milhões de euros caso aplicássemos as taxas máximas definidas por lei”, refere.

